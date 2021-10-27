اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:46 م
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سقوط أمطار خفيفة على شوارع بورسعيد.. لايف

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:46 م
سقوط أمطار خفيفة على شوارع بورسعيد.. لايف أمطار خفيفة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء الأربعاء، من حي الشرق بمحافظة بورسعيد، لسقوط الأمطار الخفيفة على شوارع المحافظة، حيث شهدت محافظة بورسعيد، سقوطا للأمطار على أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وهبوبا خفيفا للرياح مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم بأنه معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة، ويكون الطقس لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره، ووجود فرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة على السواحل الغربية.
 

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