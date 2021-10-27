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انخفاض بالحرارة ليلا وأجواء باردة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الأحد

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:00 ص
انخفاض بالحرارة ليلا وأجواء باردة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الأحد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة
 

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