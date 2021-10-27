اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:07 م
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النيابة تطلب التحريات حول سقوط موظف من الطابق الخامس بمدينة نصر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:07 م
النيابة تطلب التحريات حول سقوط موظف من الطابق الخامس بمدينة نصر سيارة اسعاف ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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طلبت نيابة مدينة نصر تحريات المباحث لكشف ملابسات واقعة وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس، لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من مستشفى بوصول شخص جثة هامده بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.ع" في العقد الخامس من عمره، يعمل موظفا، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إثر اصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد أدى إلى الوفاه.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.


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