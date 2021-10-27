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السكة الحديد تواصل عقد الاختبارات للمتقدمين لأكبر مسابقة وظائف

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تواصل عقد الاختبارات للمتقدمين لأكبر مسابقة وظائف قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تواصل هيئة السكة الحديد عقد الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الوظائف الأكبر فى تاريخها التى أعلنت عنها خلال أغسطس الماضى، حيث تجرى المرحلة الأولى من الاختبارات فى مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمدينة نصر دون أى تدخل من هيئة السكة الحديد فى طبيعة وأسئلة هذه الاختبارات أو اختيار المجتازين للاختبارات.

وتستمر المرحلة الأولى من الاختبارات للمتقدمين لوظائف فنيين ومهندسين حتى 2 ديسمبر المقبل، بحيث تستمر اختبارات الفنيين من 16 حتى 23 أكتوبر وتجرى الاختبارات للمتخلفيين عن مواعيدها يومى 24 و25 أكتوبر، كما تجرى اختبارات المتقدمين لوظائف مهندسين خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر  على أن تجرى الاختبارات للمتخلفين عن المقابلات يوم 2 ديسمبر.

وقامت هيئة السكة الحديد بتحديد أيام لاختبارات كل مجموعة من المتقدمين للوظائف الشاغرة وكذلك المتقدمين من كل منطقة من مناطق هيئة السكة الحديد الـ 6، وقامت بإرسال مواعيد المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين لهذه الوظائف فى رسائل عبر الواتس آب على الأرقام المسجلة فى استمارات التقدم للوظائف من قبل الراغبين فى شغلها.

وتلى المرحلة الأولى من الاختبارات اختبارات طبية واختبارات نفسية بجهاز العمل النفسى التابع للقوات المسلحة وتنتهى باختبارات فى معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة، من أجل اختيار وتعيين 1750 مهندسا وفنيا من بين أكثر من 50 ألف متقدم لهذه المسابقة.


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