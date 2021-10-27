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الرئيس الرومانى: مصر تلعب دورا حيويا فى الحفاظ على الأمن الإقليمى والدولى

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:15 م
الرئيس الرومانى: مصر تلعب دورا حيويا فى الحفاظ على الأمن الإقليمى والدولى الرئيس الروماني
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إيمانه العميق بأن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادى بين مصر ورمانيا ستعلب دورا هاما فى توسيع التعاون الثنائى، وإقامة مشاريع مشتركة، وتحديث الإطار القانونى الحالي، فضلا عن سرعة إيجاد سبل تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية للبلدين، وتشمل الدفاع والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني والتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وشدد الرئيس الرومانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، على ضرورة تشجيع رجال الأعمال بين البلدين فى إطلاق مشاريع جديدة، انطلاقا من كون مصر ورومانيا أبوابا لأهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة في أوروبا وإفريقيا، مضيفا: "أجرينا تبادل وجهات النظر حول التصورات الإقليمية ذات الأولوية".

وقال الرئيس الروماني: إن مصر دولة هامة في المنطقة، فمصر تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن على المستوى الإقليمى والدولى".

 

 


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العلاقات المصرية الرومانية

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