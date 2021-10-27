إحالة متهمين بقتل تاجر فى المرج إلى محكمة الجنايات

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين بقتل تاجر وإصابة 3 مواطنين آخرين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى القتل.

وكانت المعاينة الأولية لمشاجرة المرج، كشفت عن أن صاحب محل عصير تشاجر مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له على وقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، حيث تعدى البائع بشومة على رأسه، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجنى عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

وأضافت المعاينة، أن المشاجرة اندلعت بين البائع بعد الاستعانة بأنصاره وعائلة صاحب المحل بالأسلحة النارية والبيضاء، نتج عنها مقتل صاحب المحل وإصابة 3 آخرين، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وضبطوا 9 أشخاص فى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.