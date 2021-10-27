إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح نارى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، فى اتهامة بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.



وكانت البداية أثناء مرور حملة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته سلاح نارى "بدون ترخيص"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.