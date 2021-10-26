وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع اتفاقية لتصميم محطات معالجة وتحلية المياه

كتب زكى القاضى

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع اتفاقية تحالف بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركات " MPS " و"AQUATECH"، وبحضور چوناثان كوهين السفير الأمريكي لدي مصر وعدد من قيادات الوزارة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

ووقع علي الإتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وبيورن اسرود رئيس مجلس إدارة شركة "MPS" وسيمون كاليونى مفوضاً عن شركة "Aquatech ".

وأشار الوزير " مرسي" إلى أن الهدف من هذه الإتفاقية هو إنشاء تحالف يكون مسئول عن تصميم وإنشاء وإدارة محطات معالجة وتحلية المياه في جمهورية مصر العربية وبموجب هذا التعاون تقوم وزارة الإنتاج الحربى من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة بالمساهمة في تصنيع مكونات المحطات ( تحلية / معالجة) بخلاف الإنشاءات والأعمال المدنية والمشاركة في أعمال التركيبات للمعدات (أعمال الكهروميكانيك) وكذلك المساهمة في الحصول علي الموافقات الحكومية والتنظيمية الخاصة بإنشاء تلك المحطات .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تطوير معيشة المواطن فى إطار مبادرة (حياة كريمة).

ومن جانبه صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين أن "التوقيع على هذه الإتفاقية سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه في مصر، آملا أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، مشيراً إلى أن الإستثمارات الأمريكية في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي فى مصر تجاوزت المليارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين.

وأفاد بيورن اسرود رئيس مجلس إدارة شركة "MPS" أن الشركة بموجب هذا التحالف سوف تلتزم بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً لمصر والذي سوف يساعد بدوره على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال وكذلك خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأضاف ديفيش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech " أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى ستساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات ، مشيراً إلى أن شركته قامت بتنفيذ مايقرب من ( 2000 مشروع ) فى 60 دولة حول العالم.

وفى نهاية اللقاء صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة، وهى الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي، حيث ستتولى شركات التحالف تدريب الكوادر البشرية بالإنتاج الحربي علي كافة الأعمال الخاصة بتصميم وإنشاء وكذلك صيانة تلك المحطات.