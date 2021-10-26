نيابة الدخيلة تتحفظ على أزر وعدس داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من الأرز والعدس والفريك داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص مجهول المصدر وبدون بيانات، قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سريه بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من الأرز والعدس والفريك مجهول المصدر وبدون بيانات، قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 30 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي 750 كجم ببيانات مطموسة غير ظاهرة، و50 بالتة أرز عبوة البالتة 20 كيسا، بإجمالي واحد طن منتج نهائى بغير عنوان المصنع، و30 بالتة فريك زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم، و20 بالتة عدس زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 200 كجم، و150 كارت بهارات الكارت 20 قطعة، مجهولة المصدر وبدون بيانات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.









