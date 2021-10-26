اليوم السابع
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متهمان يعترفان لمباحث القاهرة: نستخدم سيارة لتسهيل التنقل والإتجار بالعملة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 07:00 ص
متهمان يعترفان لمباحث القاهرة: نستخدم سيارة لتسهيل التنقل والإتجار بالعملة مديرية أمن القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإتجارهما بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أثناء استقلالهما سيارة لتسهيل وصولهما لعملائهما لتغيير العملات لتحقيق الأرباح الغير المشروعة، وتم القبض عليهما من خلال كمين لتأمين المنافذ بنطاق العاصمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو طبل بمحافظة كفر الشيخ) حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما حقيبة بها مبلغ مالى "عملات أجنبية" .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بأنه فى طريقه لشراء سيارة "نقل" من أحد الأشخاص بالقاهرة، وتحصله على المبلغ المالى المضبوط من المتهم الثانى.

وأقر المتهم الثانى بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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