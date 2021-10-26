اليوم السابع
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ضبط 37 قطعة سلاح و5 قضايا إتجار بالمخدرات فى حملة أمنية بسوهاج

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 08:35 ص
ضبط 37 قطعة سلاح و5 قضايا إتجار بالمخدرات فى حملة أمنية بسوهاج بوكس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.
 
ففي مجال الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 ×39 0 2021 وضبط طبنجة حلوان عيار 9 مم و8 بندقية خرطوش عيار 12 وعدد " 2 " طلقة من ذات العيار و11 فرد روسى محلى الصنع  و5 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 37 قطعة سلاح متنوعة.
 
وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات  تم ضبط  " 50 " قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 100جرام مبلغ  1100 جنيهاً و 2 هاتف محمول حيازة عاملين قيمان بمحافظة أسوان وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما  للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط "15" لفافة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 30 جرام ومبلغ 2200 جنيهاً وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"حيازة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في 17 قضية مخدرات وسرقة وسائل نقل و سلاح بدون ترخيص وسرقة متنوعة وسرقة متجر وسرقة مسكن أخرهم القضية "مخدرات" والمسجل شقى خطر سرقات عامة قسم أول سوهاج، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
كما تم ضبط  " 8 " لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 20 جرام ومبلغ 130 جنيهاً وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواة " حيازة زرزور ومقيم قسم جرجا، وبمواجهته  بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وضبط  "11 " قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 300 جرام " 3 " لفافات لمخدر الشابو يزنوا حوالى 25 جرام حيازة عامل ومقيم مركز المنشاة وضبط  " 2 " قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 7 جرام ولفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 3 جرام وسلاح أبيض "سكين"  حيازة عامل ومقيم قسم جرجا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.
 
واستكملت الحملة أعمالها في مجال الضبط والإحضار حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط عامل ومقيم قسم أول سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إتجار مخدرات وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1275" حكما قضائيا متنوعا.

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