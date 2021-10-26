جهود مكثفة كشف ملابسات وفاة شخص سقط من عقار بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس مدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من مستشفى بوصول شخص جثة هامده بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.ع" في العقد الخامس من عمره، يعمل موظفا، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إثر اصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد أدى إلى الوفاه.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.