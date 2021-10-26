اليوم السابع
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جنايات بنها تقضى بالمؤبد لعاطل لإتجاره بالحشيش والهيروين وحيازة أسلحة بالخصوص

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:25 م
جنايات بنها تقضى بالمؤبد لعاطل لإتجاره بالحشيش والهيروين وحيازة أسلحة بالخصوص محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، والمستشار طلعت شوكت، والمستشار أحمد حسنى حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المؤبد لعاطل في القضية رقم 2395 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، وذلك لقيامه بالإتجار في الهيروين وحيازة الأسلحة النارية بنطاق قسم شرطة الخصوص.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه جرى ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بغرض الإتجار بها، إلى جانب حيازتهما سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، بإضافة إلى عدد من الطلقات من ذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة الخصوص، زاول نشاطا إجراميا، وتخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، كما حاز أسلحة نارية "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما.

أسفرت الحملة عن ضبط "ناصر ف م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر تخطت الكيلو جرام، وكمية من الحشيش المخدر وسلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، إلى أن أحالته للمحاكمة والتى أصدرت حكمها السابق.


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الحشيش

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