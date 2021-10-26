تغريم شاب 10 آلاف بتهمة التعدى لفظيا بالفنانة نادين شرارة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم شاب 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدى لفظيا بالفنانة التشكيلية نادين شرارة “يوتيوبر” بمنطقة وسط البلد.

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، أمرت بإحالة عامل محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لقيامه بالإساءة لفظيا لـ "اليوتيوبر" نادين شرارة بشارع قصر العيني.

رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي عليها لفظيا أثناء استقلاله دراجة نارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني، وتم تحديد هوية المتهم.