تخفيض القيمة الإيجارية للبازرات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية 50%

كتب محمد أسعد

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انه استكمالا لدعم المجلس الأعلى للآثار للقطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة 50٪؜ لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، مشيرا إلى أن المجلس كان قد سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة 50٪؜ بداية من مارس 2020، ثم وافق على الإعفاء التام للمستاجرين منذ يونيو 2020، وحتى شهر أكتوبر 2021، ليكون بذلك استمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.

كما وافق المجلس على تسجيل 7 قطع أثرية بكنيسة ماري مينا العجمائبي بفم الخليج بمنطقة آثار السيدة زينب والخليفة في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهي تضم حامل أيقونات مذبح القديس مارمينا العجمايبي، وحامل أيقونات مذبح القديس قزمان ودميان والملاك غبريال، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارينهام وسارة أخته، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارجرجس العلوية، ومقصورة ايقونة السيدة العذراء، ومقصورة ايقونة مارمينا العجمايبي.