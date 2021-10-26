القبض على سيدة لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على سيدة، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بطاقات الدفع الإلكتروني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة وزوجها بممارسة نشاطاً إجرامياً، تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين، وإيهامهم بأنهما موظفي خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، تحت زعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية "خلافاً للحقيقة"، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات المستولى عليها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشراء بضائع ومنتجات تجارية.

كما أضافت التحريات قيامهما بإجراء العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هواتف محمولة، وحتى يكونا بمنأى عن ضبطهما واكتشاف أمرهما يتقابلا مع مندوبي تلك الشركات حال استلامهما البضائع باسم منتحل وأماكن عامة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمة الأولى أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامي "رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكتروني تحوى أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات – صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية – إيصالات استلام منسوبة لشركات التسوق الإلكتروني تفيد استلامها الشحنات باسم منتحل – أرقام مختصرة "الخط الساخن " للعديد من شركات التسوق الإلكتروني" – علب كرتونية منسوبة للعديد من شركات التسوق الإلكتروني العاملة بالبلاد)، وبمواجهتها اعترفت بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.