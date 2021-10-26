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الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب كورونا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:14 ص
الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب فيروس كورونا. 

كان المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، قد أعلن مؤخرا إن الصين طعمت حوالي 75.6 % من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر الماضى.

وأضاف فينج في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة، وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التى تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.


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فيروس كورونا

الصين

اخبار الصين

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