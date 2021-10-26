الداخلية تنظم ندوة دينية للمجندين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية تثقيفية للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن والإدارة العامة لشئون المجندين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل كبير مفتشي الدعوة بوزارة الأوقاف، وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته، وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن، وأهمية رسالة الدفاع عن الوطن، وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

فى نهاية الندوة، استمع المحاضر إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها، مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى، مثمناً الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.