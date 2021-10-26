اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالواحات البحرية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:30 م
التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالواحات البحرية حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالواحات البحرية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن المتوفين هما كلا من "ع.ن"، و"ع.م"، يقيمان بقرية تابعة للواحات البحرية، كانا يستقلان دراجة بخارية، وإصابة "ع.ر" سائق سيارة ربع نقل، وسيدتين.

ونقل رجال المباحث المصابين إلى مستشفى الواحات المركزي، وإيداع المتوفيين بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بدفنهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالواحات البحرية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابين لقيا مصرعهما، وسيارة ربع نقل أصيب 3 من مستقليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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اخبار الحوادث

مديرية أمن الجيزة

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