اعترافات المتهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح فى مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية بعد قيامهم باستيقاف سائقي المركبات، وتهديدهم بالسلاح والاستيلاء على سيارتهم وأموالهم أثناء سيرهم على الطريق بنطاق المدينة، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي تولت النحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من سائق مقيم بمحافظة الغربية، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص باستيقافه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - 2 إطار سيارة " كاوتش") تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الوقعة، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار اليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية.

كما أقروا بارتكابهم واقعة سرقة أخرى والاستيلاء على ( 2 إطار سيارة " كاوتش" - مبلغ مالى) من (سائق، مقيم بالقاهرة )، وتم بإرشادهم ضبط ( بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة – لوحة معدنية لسيارة "مصطنعة")، وكذا تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر إطارات سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية).

وعثر بحوزته على (4 إطارات سيارة – 2 جنط حديد) مجهولين المصدر، كما أقر المتهمين بأن المضبوطات المضبوطة لدى عميلهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى وإستخدامهم اللوحة المعدنية المصطنعة فى ارتكاب وقائع السرقة، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.