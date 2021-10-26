اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أهالى قرية الدير يعثرون على جثمان طفل طافية على مياه الترعة بمدينة إسنا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:29 ص
أهالى قرية الدير يعثرون على جثمان طفل طافية على مياه الترعة بمدينة إسنا أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثمان طفل يطفو على المياه فى ترعة الدير وتم على الفور إخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وتم إنتشال جثمان الطفل ونقله لمستشفى إسنا لحين معرفة هويته وتسليم الجثمان لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان لأحد الأطفال طافية على المياه فى مياة ترعة قرية الدير فى مدينة إسنا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث وسيارة إسعاف نقلت جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لفحصها، وتواجد بموقع الحادث كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وقيادات المجلس ومجلس قروى الدير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الاقصر

العثور على جثمان طفل بترعة الدير

اخبار اليوم

ترعة الدير باسنا

اخبار الاقصر

غرق طفل بترعة الدير

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعدادات الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها بالأقصر خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:41 ص

الأعلى للآثار: الأقصر أهم مدينة أثرية وإعادة معابد الكرنك لألوانها الأصلية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:19 م

بث مباشر.. يوم رياضي بين شباب ألمانيا والأقصر لتنشيط السياحة الطلابية بمصر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:07 م

بث مباشر.. المظلات الجوية تحلق بمغامرون أجانب من حول العالم فى شرق الأقصر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 07:30 م

هيئة الرعاية الصحية تنقذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن النمو فى الأقصر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 06:50 م

كيف تحولت "كنيسة العذراء" بدير الأنبا الفاخورى إلى كنيسة عالمية جنوب الأقصر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 04:50 م

الأفواج السياحية من حول العالم تبشر الأقصر بموسم سياحي عظيم.. صور

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة