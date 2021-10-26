أهالى قرية الدير يعثرون على جثمان طفل طافية على مياه الترعة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثمان طفل يطفو على المياه فى ترعة الدير وتم على الفور إخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وتم إنتشال جثمان الطفل ونقله لمستشفى إسنا لحين معرفة هويته وتسليم الجثمان لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان لأحد الأطفال طافية على المياه فى مياة ترعة قرية الدير فى مدينة إسنا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث وسيارة إسعاف نقلت جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لفحصها، وتواجد بموقع الحادث كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وقيادات المجلس ومجلس قروى الدير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.