أخبار مصر.. الحكومة: مخزون القمح يكفى 6 أشهر ولا يوجد أزمة فى توفيره

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير القمح بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة.

وأشارت وزارة التموين إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفي إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح في مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها، تم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، وسيتم إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزاً لعمليات التوريد، كما سيتم فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد: فرص أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة تمتد للوجه البحرى والبحر الأحمر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة اليوم، الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود فرص أمطار خفيفة غدا، الأربعاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص الأمطار تكون خفيفة ليوم الخميس المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

البورصة تربح 12.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين متأثرة بقرار إلغاء الطوارئ

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 754.606 مليار جنيه، متأثرة بقرار إلغاء حالة الطوارئ.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 4486 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 3372 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4219 نقطة.

الصحة تعلن فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراء المسح السمعى 3 ملايين طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 7000 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكشف مجاهد أنه تم تحويل عدد من الأطفال لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل أطفال أخرين بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وزير الرى: نستعد ببنية تحتية حول السد العالى لاحتمالية انهيار سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبى، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالى فى أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير وغير محددة.

وأضاف عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

جدير بالذكر أن اسبوع القاهرة الرابع للمياه، يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالى، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلى ، و (800) مشارك افتراضى عن بعد، و20 وفد وزارى ومشاركة 44 وفد وزارى بشكل افتراضى.

فيس بوك يسجل 9 مليارات دولار أرباحا خلال 3 أشهر رغم الأزمات

أعلنت شركة فيس بوك عن أرباحها خلال الربع الثالث من العام في الوقت الذى تواجه فيه أزمات عدة، ووفقا لشبكة بي بي سي جاءت الأرقام أفضل من المتوقع حيث حققت الشركة 9 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ارتفاعا من 7.8 مليار دولار العام الماضي.

يأتي ذلك وسط مزاعم جديدة عن سلوك غير أخلاقي من قبل فرانسيس هاوجين الموظفة السابقة، والتي كشفت عن وثائق داخلية تضع الربح فوق امان المستخدم.

تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن الوثائق تظهر أن فيس بوك فشل في تعديل المحتوى الذي يروج لخطاب الكراهية والاتجار بالبشر خارج الولايات المتحدة.

يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج: "ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".