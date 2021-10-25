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وزارة الهجرة: نتابع أوضاع الجالية المصرية بالسودان ولم نتلق أى بلاغات

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:32 م
وزارة الهجرة: نتابع أوضاع الجالية المصرية بالسودان ولم نتلق أى بلاغات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
إبراهيم حسان

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قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إنه منذ بداية اندلاع الأحداث فى السودان أصدرت وزيرة الهجرة توجيهاتها بفتح غرفة عمليات لمتابعة الجالية المصرية هناك، وهناك تواصل مباشر مع وزارة الخارجية والتى بدورها تجرى اتصالاتها مع السفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة الأوضاع.

 

أضاف عباس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن وزارة الهجرة لم تتلقى أى بلاغ من المواطنين فى السودان، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بالدولة السودانية.

 

قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، أن جمهورية مصر العربية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السودانى والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذى يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

 

ودعت مصر - بحسب بيان الخارجية - كافة الأطراف السودانية الشقيقة، فى إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

 

فى ذات السياق، تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى "چيفرى فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأمريكى استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكرى إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة فى السودان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.


السفير عمرو عباس

وزارة الهجرة

السودان

اخبار التليفزيون

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