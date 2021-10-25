"متحدث الوزراء": الإرهابيون هم من كانوا يعانون من فرض حالة الطوارئ

كتب أيمن رمضان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يثبت أنها لم تكن غاية في حد ذاتها بقدر أنها وسيلة، من أجل استقرار البلاد بعد فترة عصيبة عاشتها مصر بعد ثورتين، وتابع: "قرار الرئيس السيسى يؤكد أن مصر قوية ومستقرة".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى قناة "صدى البلد"، أن حالة الطوارئ وسيلة تستخدمها كل دول العالم عند تهديد الأمن القومى.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من يمارسون الإرهاب هم الذين كانوا يعانون من فرض حالة الطوارئ.