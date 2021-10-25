ضبط موظفين بوحدة محلية بالغربية أصدرا رخصة بناء لشخص للتعدى على أرض زراعية

الغربية عادل ضرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار تراخيص بناء له وتمكينه من مخالفة القانون والتعدي على أرض زراعية، وإثبات بالمعاينة أن قطعة الأرض محل الواقعة تقع داخل الحيز العمرانى – على غير الحقيقة - على الرغم من أنها أرض زراعية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بقيام اثنين من موظفي إحدي الوحدات المحلية باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار تراخيص بناء له

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.