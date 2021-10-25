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سلطة الطاقة بغزة: استكمال محطة كهرباء مصرية لتأسيس شبكة إنارة بالقطاع

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:53 م
سلطة الطاقة بغزة: استكمال محطة كهرباء مصرية لتأسيس شبكة إنارة بالقطاع اعاده اعمار غزه
كتب أحمد عرفة

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قال محمد ثابت مدير عام العلاقات العامة في سلطة الطاقة في قطاع غزة، إن الأشقاء المصريين ساهموا مساهمة فاعلة في موضوع إعادة بناء البنية التحتية وإعادة الإعمار في غزة خلال الفترة الراهنة، وقدموا مساعدات عديدة للقطاع.

وأضاف مدير عام العلاقات العامة في سلطة الطاقة في قطاع غزة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه يتم استكمال إنشاء محطة كهرباء مصرية تمد غزة بكهرباء تصل إلى 50 ميجا وات.

وتابع مدير عام العلاقات العامة في سلطة الطاقة في قطاع غزة: هذا الأمر نتطلع له في المستقبل 50 ميجا وات ستكون مساهمة مهمة للغاية تجاه قطاع غزة لأن هذا سيؤسس خلال الفترة المقبلة إلى إمكانية أن تكون هناك شبكة إنارة متكاملة .

 

 


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