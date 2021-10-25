رئيس الوزراء من فرنسا: مصر تتمتع بالاستقرار والرؤية الواضحة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه برغم وقوع مصر فى إقليم شديد التغييرات والاضطرابات، إلا أن مصر تعتبر من الدول القليلة التى لديها استقرار ورؤية واضحة.

وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لفرنسا، إنه سيتم غدا التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".

وأشار إلى أن رؤساء الشركات الفرنسية أشادوا بمناخ الأعمال فى مصـــر وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي إنه تم استعراض ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلي ٧٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة