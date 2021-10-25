دراسة: حصول رضيعك على قسط كافى من النوم يحيمه من الوزن الزائد

ندى سليم

كشفت دراسة جديدة صادرة من مستشفى بريجهام الأمريكية، عن أن الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً عادة هامة تجلب لصحتك العديد من الفوائد، حتى على رضيعك الذى لم يتجاوز عمره أشهر معدودة، حيث تبين أن الأطفال حديثي الولادة الذين ينامون لفترة أطول ويستيقظون أقل طوال الليل هم أقل عرضة لزيادة الوزن في سن الرضاعة، طبقا لتقرير نشر في موقه ميديكال اكسبريس.

وأشار الباحثون، إلى وجود علاقة بين عدم كفاية النوم وزيادة الوزن لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا، حيث تبين أن المزيد من الاستيقاظ من النوم، ارتبطت باحتمالية زيادة وزن الأطفال في الأشهر الستة الأولى من العمر.

لاحظ الباحثون بعد فحص نحو 298 مولودًا حديثًا، وُلِدوا في مستشفى ماساتشوستس العام بين عامي 2016 و 2018، ثم راقبوا أنماط نومهم باستخدام ساعات حركة الكاحل، وهي أجهزة تقيس أنماط النشاط وتستريح على مدى عدة أيام، لجمع قياسات النمو التي تشمل طول الرضيع ووزنه ومؤشر كتلة الجسم، ليتم تصنيف الرضع على أنهم يعانون من زيادة الوزن إذا انخفضوا إلى أو أعلى من نسبة 95 في ا% على مخططات النمو الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وتوصل الباحثون أن ساعة واحدة إضافية من النوم مرتبطة بانخفاض بنسبة 26 %، من خطر إصابة الرضع بزيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين يستيقظون بشكل أقل طوال الليل يواجهون مخاطر أقل لزيادة الوزن الزائد، وتبين أيضا أن الحصول على مزيد من النوم يعزز ممارسات التغذية الروتينية والتنظيم الذاتي، وهي عوامل تخفف من الإفراط في تناول الطعام.