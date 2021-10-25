تناول هذا الطعام مرتين أسبوعا يخفض خطر اصابتك بالخرف..تعرف عليه

ندى سليم

الخرف من أكثر الأمراض الخطيرة، التى تصيب كبار السن وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها فقدان الذاكرة، لذا يسعى الباحثون الى منع العوامل التي تؤدى للإصابة بالمرض، لاسيما أن النظام الغذائي يلعب دورا في سبب الإصابة ويجعلك أكثر عرضة للخطر، لذا يجب عليك الاهتمام بنوعية الطعام الذى تم تتناوله، وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، هناك بعض الأطعمة التي تقاوم خطر الإصابة بالمرض.

وأوضح الخبراء أنه بحلول عام 2025 قد يعانى أكثر من مليون شخص من الخرف داخل المملكة المتحدة، لذا لابد من بدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بداية من عمر الاربعينات، والتي ترجع الى التغيرات الدماغية التي يمكن أن تبدأ سنوات أو حتى عقود قبل ظهور الأعراض.

ويصيب المرض شخص واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين، حيث تقول جمعية الزهايمر أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ، بالإضافة إلى حالات أخرى.

وأكد الخبراء أن تناول الأسماك والمأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون أوالسردين، يساعد في خفض مخاطر الإصابة بالخرف، لأنها تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما تلعب ممارسة الرياضة دورا في خفض معدلات الخطر، بجانب أنها مفيد لقلبك ودورتك الدموية ووزنك وصحتك العقلية.

وتحذر جمعية الزهايمر من أن أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف بالنسبة لمعظم الناس هي الشيخوخة والجينات.

وحذرت دراسات سابقة من تناول الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس، حيث قد تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف فى غضون 4 أسابيع، وأبرز الباحثون أن تناول الوجبات الغذائية التي تركز على أوميجا 3 هي الأمثل لصحة الدماغ.