تفاصيل سقوط عاطل فى كمين قبل ترويجه تذاكر الهيروين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته عدد من تذاكر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم الجيزة، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة قسم شرطة الجيزة.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم الذي اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.