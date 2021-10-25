تفاصيل التحقيقات مع عصابة "الشقيقين" لتجارة الهيروين فى أوسيم بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط شقيقين فى الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن المتهمين أتخذوا من منطقة سكنهم بمركز أوسيم، مكان لمزاولة نشاطهم فى تجارة المخدرات، وارتكز نشاطهم على الاتجار فى مخدر الهيروين.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اعتادا ترويج المواد المخدرة على عملائهما فى المنطقة بقصد تحقيق الثراء السريع، واحتفظا بكمية من الأسلحة النارية داخل مسكنهما لاستخدامها فى تأمين نشاطهما والدفاع عن النفس.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات تفيد تورطهما بالاتجار فى المخدرات، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخيرة.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين إلى المعمل الكيماوى لفحصها، والأسلحة النارية للمعمل الجنائى، وأصدرت قرارا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، إلى اتجار شقيقين بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، وترويجها بين عملائهما بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، فكلفا رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وعقب الحصول على إذن من النيابة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليهما، حيث تمكن الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية خام من مخدر الهيروين، وتذاكر معدة للبيع، بالإضافة إلى بندقية وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتفين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد مروان مشرف مفتش مباحث مركز أوسيم، بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، والسلاحين والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.