تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى كرداسة 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 4 أشخاص متهمين بقتل عامل فى إحدى قرى كرداسة، بسبب خلافات الجيرة 15 يومًا.

اعترف المتهمون بأنهم تبادلوا الاعتداء مع المجنى عليه وآخرين من أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل المجنى عليه بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في المشاجرة، وتم الاستماع لأقوال أفراد عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى أفراد أسرة القتيل.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب خلال المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وركن سيارة بالشارع محل سكن طرفي المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، البالغ عددهم 4 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.