الرئيس السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

كتب محمد عبد العظيم

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الكلية الحربية، ليشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويتضمن الاحتفال عرضًا عسكريًا يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة.

كما يمنح العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسي، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.