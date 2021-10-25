إخلاء سبيل صاحب مخزن ضبط بحوزته أدوات منزلية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر، بإخلاء سبيل صاحب مخزن، بعدما ضبط بحوزته كمية من الأدوات المنزلية مجهولة المصدر.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن أدوات منزلية بمدينة نصر، لإدارته مخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأدوات المنزلية مجهولة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات 20190 قطعة أدوات منزلية مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهة صاحب المخزن اعترف بإدارته بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.