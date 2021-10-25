أخبار مصر.. مصر تدعو كافة الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.



مصر تدعو كافة الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، إن جمهورية مصر العربية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجز من أمن واستقرار مصر والمنطقة.



مدبولى: رؤيتنا قيادة القطاع الخاص التنمية بالشراكة مع الدولة خلال 3 سنوات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أكد خلالها أن التواجد فى العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتى أساسًا بهدف توقيع اتفاقية للتعاون غدًا مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تكليلًا لسعى مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطرى للتعاون مع هذه المنظمة، فى ظل أهمية هذه الخطوة التى تفتح آفاقا كبيرة جدًا لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري.



25 موقعا بالأحوال المدنية لترجمة الوثائق إلى 20 لغة متنوعة

توسع قطاع الأحوال المدنية في مواقع الترجمة للوثائق التي وصل عددها لـ 25 موقعا، بالإضافة إلى وجود عدد من اللغات تتخطى الـ20 لغة لاستخراج الوثائق بها، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية".



وزير الخارجية يستعرض مع مبعوث أمريكا للقرن الأفريقى تطورات المشهد السودانى

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.



رئيس الوزراء يلتقى المدير العام لبنك كريدي أجريكول.. براساك: نتطلع لمزيد من التعاون

خلال زيارته لفرنسا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المدير العام لبنك كريدي أجريكول، "فيليب براساك"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.



وزير خارجية أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسى لطشقند كانت مهمة ومثمرة

أكد وزير خارجية أوزبكستان، عبدالعزيز كاميلوف، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطشقند عام 2018، ووصفها بأنها كانت زيارة "مثمرة ومهمة".



الرعاية الصحية: إجراء 11 عملية استبدال الأورطي بتقنية التافي TAVI في بورسيعد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة، للمرضى داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في يوم واحد.



رئيس الوزراء: بدأنا التحول لمجال النقل الجماعى ليكون أكثر توافقا مع البيئة

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلى الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.



رئيس الوزراء من فرنسا: مصر تتمتع بالاستقرار والرؤية الواضحة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه برغم وقوع مصر فى إقليم شديد التغييرات والاضطرابات، إلا أن مصر تعتبر من الدول القليلة التى لديها استقرار ورؤية واضحة.



رئيس الوزراء من فرنسا: "حياة كريمة" أول مشروع وطنى يخدم 58 مليون مواطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "‪MEDEF‬" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.‬



"الأزهر" أول جامعة تعقد اجتماعها الشهري بالعاصمة الإدارية الأربعاء المقبل

أعلنت جامعة الأزهر عقد مجلسها الشهرى في موعده الشهري بكامل هيئته بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأربعاء القادم، دعمًا لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها.



طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.