أخبار مصر.. الرئيس السيسي: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الوعي، قائلا: "مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر..الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم إنت تكون واعي قوى، مش مطلوب منك انك متبقاش منتبه لكل شيء وقراءاتك علشان كمان تبقا فاهم كويس وعلشان تقوم بالدور ده على كافة المستويات".

رئيس الوزراء من فرنسا: نطمح خلال 3 سنوات فى تحقيق معدلات نمو بين 5.5% لـ 7

التقى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

رياح وشبورة وانخفاض بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين والأسر خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

مدير الكلية الحربية: تحديث المناهج للارتقاء بالعملية التعليمية وفق توجيهات الرئيس

قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية، إن الكلية الحربية اتخذت من الواجب والشرف والوطن شعارا لها، تقف اليوم شامخة بتاريخها المجيد الذى دونته في سجلات العزة والبطولات وهى تمد الوطن الحبيب بصفوة رجاله ونخبة شبابه.

مدير الكلية الحربية يمنح الرئيس السيسي "كتاب الله" بحفل تخرج الكليات العسكرية

حرص اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، على إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كتاب الله"، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

الرئيس السيسي يمنح أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى تقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء، وصادق الرئيس على تعيين خريجى الكليات العسكرية برتبة "ملازم تحت الاختبار".

الصحة تعلن استقبال 1.58 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" بإجمالي مليون و58 ألفًا و400 جرعة، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT" ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

إعلان نتيجة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي

صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على نتائج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة كالتالى، منح طلبة دفعة طلبة الدفعة 115 – 114 حاملى المؤهلات العليا درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ثانيا منح طلبة الدفعة الأولى من حاملى الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ثالثا منح طلبة الدفعة 72 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

وسائل إعلام سودانية: كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السودانى

أكدت وسائل إعلام سودانية، أنه من المقرر أن يلقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية كلمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

مصدر من الجيش السودانى: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى

أكد مصدر من الجيش السودانى، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

طقس اليوم معتدل بأغلب الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.