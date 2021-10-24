3 معلومات عن خلية كتائب الفرقان الإرهابية التابعة لتنظيم بيت المقدس

وصلت طعون المتهمين المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطته النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتناولت حيثيات القضية التى أصدرتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها التنظيم ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم هانى مصطفى الخامس بأمر الإحالة وتحدث المتهم عن كيفية تكوين كتائب الفرقان التابعة للتنظيم وأدلى بمعلومات عديدة حول تلك الكتائب منها :

1 ــ تم تأسيس كتائب الفرقان عن طريق المتهم الرابع محمد أحمد نصر، والمتهم الخامس.

2 ـ المتهم الرابع تولى إدارة الخلايا العنقودية التابعة للخلية على مستوى الجمهورية.

3 ـ المتهم أكد أن الخلية كانت تعتنق أفكاراً تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلاميين.

جدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات فى القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفى الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.