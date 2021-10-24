16 نوفمبر.. محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما بالإكراه

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، جلسة 16 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه، إلا أنها قاومته فتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة ابنتها، إلا أن المتهم سدد لها طعنات نافذة ما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.