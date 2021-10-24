اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

16 نوفمبر.. محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما بالإكراه

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:06 م
16 نوفمبر.. محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما بالإكراه المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، جلسة 16 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة. 
 
وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه، إلا أنها قاومته فتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة ابنتها، إلا أن المتهم سدد لها طعنات نافذة ما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.

سرقه

سرقه بالاكراه

قتل

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

جرائم القتل

القتل المقترن بالسرقة

عقوبة السرقة بالاكراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة