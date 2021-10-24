مصرع مبيض محارة وإصابة آخر لسقوطهما من على سقالة بكفر الشيخ

لقي مبيض محارة، مقيم بقرية "منشأة علي" التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مصرعه، بينما أصيب نجل عمه، إثر انهيار السقالة الخشبية، التي يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفرالشيخ.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال ، بانهيار سقالة خشبية، بوحدة الشمارقه الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبنى.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه ، لمكان الحادث، حيث تبين أنه ، أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها، انهارت .

وتبين مصرع “فرج محمد حسن”، 38 سنة، مقيم بقرية منشأة علي التابعة لمركز دسوق، وإصابة نجل عمه، مجدي السيد حسن ، 33 سنة، وكلاهما يعمل مبيض محاره ، وتم نقل جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة ، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظراً لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.