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رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة شعبها.. صور

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:40 م
رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة شعبها.. صور رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه وعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة، أن نهر النيل الخالد الذى قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية، هذا النهر العظيم الذى يهب الحياة لملايين المصرين وتعيش على خيراته كافة شعوب وادى النيل وترتبط به حياتهم ومصائرهم، وقد حتمت الطبيعة الجغرافية على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها، مشددا على أن نهر النيل بالنسبة لمصر قضية تتجاوز تلك الاعتبارات وترتقى إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب، مضيفا: "تبنت مصر تنظيم هذا الحوار من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة المتربطة بالمياه".

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (4)

أسبوع القاهرة للمياه

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

نهر النيل

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