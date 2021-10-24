حبس سائق توك توك متهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء بسلاح أبيض على سائق آخر، بسبب خلافات بينهما بسبب أولوية المرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق توك توك، لاتهامه بالاعتداء بسلاح أبيض على آخر، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك بجرح طعنى نتيجة تعرضه لاعتداء.

كشفت تحريات رجال المباحث أن سائق توك توك وراء الاعتداء على المجنى عليه، حيث طعنه بسلاح أبيض بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.