النيابة تواجه متهم بإدارة كيان وهمى لمنح الشهادات العلمية المزورة بالتحريات

كتب: أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيامه بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية والإعلان عبر الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعما كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذا الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.