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الصحة تكشف آلية التعامل مع المواطنين الحاصلين على لقاحات فى الخارج

الأحد، 24 أكتوبر 2021 03:00 ص
الصحة تكشف آلية التعامل مع المواطنين الحاصلين على لقاحات فى الخارج تلقيح المواطنين بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر تعطي مجانا لجميع المواطنين واللاجئين وغير المصريين، وأن قيمة شهادة الباركود لا تعني عدم مجانية اللقاحات.
 
وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ "اليوم السابع"، أنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح، ويمكنه استخراج شهادة الـ QR code.
 
وقال مجاهد، إن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.
 
 

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