الرضاعة الطبيعية مستبعدة من قائمة موانع استعمال اللقاح الروسى" سبوتنيك v"

أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، في تقرير لها اليوم الأحد، إنه تم استبعاد الرضاعة الطبيعية من قائمة موانع التطعيم بلقاح فيروس كوروناSputnik V، وفقًا لتعليمات استخدام اللقاح الروسى.



استبعاد الرضاعة الطبيعية من قائمة ممنوعات لقاح سبوتنيك الروسى

وأكد المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية هذه المعلومات قائلا: "لا توجد اختبارات سريرية للقاح سبوتنيك الروسى Gam-covid-vac "Sputnik V " في النساء المرضعات والرضع، ومن غير المعروف ما إذا كانت المواد الفعالة للقاح تدخل في حليب الأم، موضحا ، إنه قبل تطعيم المرأة المرضعة من الضروري تقييم "مخاطر وفوائد التطعيم".

وأضافت وكالة تاس، إنه تم إدراج الرضاعة الطبيعية ضمن موانع استخدام سبوتنيك Sputnik V في الإصدار السابق من الوثيقة، ولكن في شهر يوليو، أوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) النساء المرضعات بالحصول على التطعيم ضد كورونا، قائلة إن التطعيم لا يشكل أي مخاطر على الأطفال ويوفر الحماية.



لقاح كورونا الروسى

وعلى صعيد آخر، أعطت وزارة الصحة الروسية الضوء الأخضر للتطعيم المشترك ضد فيروس كورونا المستجد، والتطعيم ضد الإنفلونزا، وقد أثبتت الدراسات أنه عندما يتم تلقيح لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا في نفس الوقت، لا تقل فعاليتهما.

عدلت وزارة الصحة الروسية تعليمات استخدام لقاح كورونا Sputnik V، مما أعطى الضوء الأخضر لإعطائه بالتزامن مع لقاح الأنفلونزا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للوزارة للصحفيين.

وقال البيان "وزارة الصحة الروسية سمحت بالتطعيم المتزامن ضد كورونا والأنفلونزا، حيث تم إجراء تغييرات مقابلة على تعليمات الاستخدام الطبي للقاح Gam-COVID-Vac سبوتنيك V

فعالية اللقاح..

قالت وزارة الصحة الروسية، إن الدراسات أثبتت أنه عندما يتم تلقيح لقاح الإنفلونزا وفيروس كورونا في نفس الوقت، فإن فعاليتهما لا تقل.

تمت دراسة مزيج لقاح سبوتنيك v Sputnik مع لقاح الأنفلونزا في التجارب قبل السريرية، ولم يظهر أي انخفاض في مناعة كلا اللقاحين عند إعطائهما في وقت واحد.

وأوضحت وكالة تاس، عندما يتم إعطاء لقاح كورونا والإنفلونزا في وقت واحد، يتم حقن اللقاح في أجزاء مختلفة من الجسم.

وأكدت الخدمة الصحفية في بيان "على سبيل المثال الكتفين الأيسر والأيمن".

عدلت وزارة الصحة الروسية تعليمات استخدام لقاح كورونا، مما أعطى الضوء الأخضر لإعطائه في وقت واحد مع لقاح الأنفلونزا.

وقال البيان "وزارة الصحة الروسية سمحت بالتطعيم المتزامن ضد كورونا والأنفلونزا، حيث تم إجراء تغييرات على تعليمات الاستخدام الطبي للقاح Gam-COVID-Vac (سبوتنيك V)".