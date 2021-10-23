10 أهداف رئيسية لمبادرة الرئيس السيسى"حياة كريمة".. تعرف عليها

كتب على عبد الرحمن

تواصل الدولة ممثلة فى عدد من الوزارات المعنية، العمل على تنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة"، وهى المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسى مطلع عام 2019 لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز 10 أهداف رئيسية لمبادرة الرئيس "حياة كريمة":

1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.

2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.

6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.

7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.

9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.

10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نماذج واقعية من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك بمحافظات " كفرالشيخ و البحيرة و أسيوط وسوهاج و قنا".

وقالت الوزارة، يأتى ذلك فى إطار البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية .