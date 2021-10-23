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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون في الخانكة

السبت، 23 أكتوبر 2021 10:05 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون في الخانكة حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخزن في منطقة منشية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن بمنطقة منشية الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبإجراء المعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين على مساحة 200 متر "غير مأهول بالسكان"، ونشب الحريق بمخزن بالطابق الأرضي يستخدم لتشوين مخلفات ورق الكرتون، ملك "عبد المطلب أ ر"، 52 سنة، بالمعاش، ومقيم بدائرة المركز.

وأتت النيران على كمية من مخلفات ورق الكرتون، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وأوضحت المعاينة الأولية أن نشوب الحريق نتيجه ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الموجودة داخل المخزن، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

حريق مخزن كرتون

الجبل الاصفر

الخانكة

سيارات إطفاء

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