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زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 10:00 م
زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى.


زيادة الأحمال

اندلاع النيران

ماس كهربائى

شقة سكنية

مدينة نصر

أخبار الحوادث

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