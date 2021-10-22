دايت المرضعات.. 10خطوات تصنع السحر لاستعادة رشاقتك من جديد بعد الولادة

ندى سليم

زيادة الوزن بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة أمر لا مفر منه، نتيجة للعديد من التغيرات الهرمونية التى تحدث لجسمك خلال الحمل وبعد الولادة أيضا، لذا تواجه الأمهات تحدى كبيرا فى استعادة رشاقتهم مرة أخرى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فأن "دايت المرضعات " يعتمد على العديد من النقاط الهامة، التى تمكنك من خسارة الوزن، بجانب دور الرضاعة الطبيعية فى حرق مايعادل من 500 سعرة يوميًا أيضًا.

ويمكن إتباع الخطوات التالية لاستعادة رشاقتك أثناء فترة الرضاعة:

1.تقسيم وجباتك اليومية إلى وجبات صغيرة حتى لاتصابي بالامتلاء وتتجنبي الشعور بالجوع المستمر.

2.تجنبي السكريات بقدر الإمكان خاصة النشويات البيضاء مثل السكر والحلوى واستبدلى ذلك بالعسل والأطعمة الصحية.

3.الإكثار من تناول البروتينات فى وجباتك اليومية مثل البيضاء واللحوم خالية من الدهون التى تمنحك الشعور بالشبع.

4.تجنبى الأطعمة المالحة التى تخزن الماء داخل جسمك وتزيد وزنك.

5.الاكثار من تناول المياه يوميًا والسوائل الدافئة فى بداية يومك.

6.تجنبى تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي بقدر الإمكان لأنها تؤثر على نوم رضيعك وتؤثر على عملية حرق الدهون.

7.تناولى الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والسردين والمحار.

8.تناولى الفواكهة والخضروات التى تعزز مناعتك وتمنحك الشبع، لكن لابد من اختيار الأنواع ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

9.تناولى المكسرات لأنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتزيد من حرق الدهون.

10.احرصى على النوم مبكرا حتى ينجح جسمك فى حرق الدهون المخزنة.