القبض على المتهم بقتل ميكانيكي بسبب ورشة في المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين ميكانيكي وسائق، بسبب خلافات متعلقة بملكية ورشة في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، ما أسفر عن مقتل الميكانيكي، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد مقتل ميكانيكي نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل ميكانيكي خلال مشاجرة مع سائق وآخرين، بسبب الخلاف على ملكية ورشة.

تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط المتهم وآخرين من أطراف المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.