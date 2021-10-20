اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أكتوبر 2021 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب السادة الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوى درع خاتم النبوة الشريف

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 10:06 م
نقيب السادة الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوى درع خاتم النبوة الشريف سماحة محمود الشريف خاتم النبوة يمنح الأسرة خاتم النوة
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح سماحة محمود الشريف، درع خاتم النبوة، إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل، حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلم نقيب السادة الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، درع خاتم النبوة.

قال نقيب السادة الأشراف، السيد محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت وما زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.

 

d2d948a8-3e3c-4cd0-854f-4aa04194b839
 

ووجه نقيب السادة الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد ملهم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011،  حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير القائد محمد حسين طنطاوي - رحمه الله عليه.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من علماء الدين وكبار رجال الدولة.


نقيب الاشراف

اسره المشير طنطاوى

خاتم النبوه الشريف

اخبار

اخبار عاجلة

خاتم النوة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الأشراف: الإفتاء تعمل بجانب مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على عقول الشباب

الإثنين، 02 أغسطس 2021 04:11 م

نقيب الأشراف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوى: كانت عوناً لمساعدة الفقراء والأيتام

الإثنين، 25 يناير 2021 11:57 ص

نقيب الأشراف مهنئا بعيدالشرطة: يقدمون ملاحم وطنية تجسد روح الفداء للوطن

الأحد، 24 يناير 2021 11:49 ص

نقيب الأشراف مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: مناسبة لتوحيد الصف وإظهار المحبة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:15 م

نقيب الأشراف: الإفتاء تقدم نموذجا حديثا فى الدعوة الإسلامية يتماشى مع العصر

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:59 م

نقيب الأشراف يدلى بصوته فى مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 05:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة